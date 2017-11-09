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Юрген Зопп вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Братиславе ({{commentsTotal}})

Спорт
Юрген Зопп набирает былую форму.
Юрген Зопп набирает былую форму. Автор: Сийм Семискар/ERR Sport
Спорт

Первая ракетка Эстонии Юрген Зопп пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии ATP Challenger в Братиславе с призовым фондом 106 000 евро.

В четверг, 9 ноября, в матче второго раунда занимающий 178-е место в мировом рейтинге Юрген Зопп обыграл представителя Кипра Маркоса Багдатиса - 105-ю ракетку мира.

Победитель первого сета определился на тай-брейке - со счетом 13:11 выиграл Зопп. Во втором сете Юрген Зопп выиграл первые два гейма после чего Багдатис, который на пике своей карьеры занимал 8-е место в рейтинге ATP, отказался от продолжения борьбы.

В четвертьфинале Зопп сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи - 94-й ракеткой мира.

Редактор: Сергей Михайлов

юрген зопптурнир в братиславе


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