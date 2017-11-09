70 артистов парома Tallink Silja остались без зарплаты

Не менее 70 артистов, работающих на паромах Tallink Silja Line, не получилисвою зарплату. Общая сумма невыплаченных зарплат только в 2016 году составила 195 000 евро.

За развлекательную программу на пароме отвечала шведская компания Event cruises, сообщает портал yle.fi со ссылкой на шведское издание Dagens Nyhether.

Сотрудничество с Tallink Silja продолжилось до апреля этого года. По информации DN, руководство Tallink Silja проинформировали о невыплаченных зарплатах уже в 2013 году.

Однако исполнительный директор Tallink Silja Швеции Маркус Рисберг утверждает, что не знал о проблемах с выплатой зарплат до этого года.

"Tallink Silja сожалеет о случившемся. Мы прекратили сотрудничество с Event cruises сразу после того, как узнали об этом. Но мы не можем нести ответственность за действия другой компании", - отметил Рисберг.

Представители Event cruises ситуацию не прокомментировали.

Финско-шведская компания Tallink Silja находится во владении эстонского судоходного гиганта Tallink Grupp