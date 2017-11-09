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Приостановка функции шифрования ID-карт доставляет дополнительные проблемы больницам ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Приостановленная до конца месяца функция криптирования или шифрования данных с помощью ID-карт повлекла за собой дополнительные расходы и работу для Ида-Таллиннской центральной больницы, поскольку нарушена переписка и выставление счетов. В Северо-Эстонской региональной больнице некоторые ответы лабораторных исследований выписывают на бумаге, но работе в целом это не мешает.

Специалист отдела по коммуникации Ида-Таллиннской центральной больницы Марти Лепик сказал порталу ERR Uudised, что риск безопасности ID-карт вызвал ситуацию, в которой переписка и обмен документами между больницей и различными партнерами нарушена или затруднена.

"Между учреждениями нарушена переписка, которая касается данных о здоровье пациента. Эту информацию надо высылать зашифрованной. Учреждениям, которые имеют устройство для расшифровывания, мы можем предоставлять информацию. Проблема с теми, у которых этого устройства нет", – сказал Лепик.

Проблема возникает и с выпиской счетов. "В качестве дополнения к счету имеется список исследований или анализов пациента, его на обычный адрес электронной почты не отправить. Мы их отправляем заказным письмом, что ведет к дополнительным расходам", – сказал Лепик.

Между тем он отметил, что резюме историй болезни и другие документы о лечении по-прежнему можно представлять в государственные базы данных, как инфосистема здоровья, рецептурный центр, система больничной кассы. "Для этого созданы временные решения. Сложнее был период обновления сертификатов, сейчас, к счастью, ситуация нормализуется", – сказал он.

Глава отдела э-больницы Северо-Эстонской региональной больницы Имби Киви-Силд сказала, что пока не возобновится возможность шифровать информацию с помощью ID-карт, учреждение использует решение, найденное собственным ИТ-отделом больницы.

"Региональная больница сейчас сама проводит шифрование электронных писем. Будем использовать это альтернативное решение до тех пор, пока программное обеспечение новых ID-карт вновь не начнет шифровать данные. Надеемся, что это вскоре будет готово", – сказала Киви-Силд.

Она пояснила, что некоторые ответы лабораторных исследований временно пишут на бумаге и отправляют с курьером.

По ее словам, в региональной больнице дела идут хорошо, и на работу медиков тема сертификатов ID-карт повлияла не сильно, поскольку их врачи, резиденты, медсестры и другие работники используют для подключения к системам смарт-карту региональной больницы.

Редактор: Ирина Киреева

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