Еврокомиссия подняла прогноз экономического роста Эстонии на 2017 год более чем на 2%

Еврокомиссия подняла прогноз экономического роста Эстонии на этот год на 2,1% до 4,4%.

Прогноз на следующий год поднялся на 0,4% до 3,2%, а на 2019 год прогнозируют 2,8%.

Еврокомиссия отметила, что результаты эстонской экономики за второй квартал превысили ожидания, а рост ускорился до 5% в связи с ростом инвестиций и внешним спросом. Столь же быстрый темп, тем не менее, не сохранится в последующие годы. В связи со стабилизацией уровня инвестиций в последующие годы основным мотором роста станет внутреннее потребление, сообщила Еврокомиссия.

В последующие годы вырастет уровень потребления домохозяйств Эстонии в связи со значительным снижением подоходного налога людей с низкими и средними зарплатами. Рост зарплат будет достаточно быстрым – 6% в этом году и более 5% в дальнейшие два года.

По оценке Еврокомиссии, в этом году структурный дефицит бюджета Эстонии увеличится на 1,1% ВВП, а в следующем году – до 1,4% ВВП. Более подробную оценку бюджетной политике Эстонии дадут во второй половине ноября, когда Еврокомиссия обнародует свой осенний экономический пакет.

Экономический рост еврозоны повысили до 2,2%

Еврокомиссия также подняла прогноз экономического роста еврозоны на этот год на 0,5% пункта до 2,2%.

Прогноз экономического роста ЕС на этот год подняли на 0,4% пункта до 2,3%. Прогноз на следующий год поднялся на 0,3% до 2,1%, а на 2019 год прогнозируют 1,9%.

По сообщению Еврокомиссии, результаты экономики ЕС также превысили ожидания благодаря стабильному частному потреблению, превысившему прогнозы экономического роста по всему миру и снижению уровня безработицы. Еврокомиссия также отметила, что несмотря на улучшение ситуации на рынке труда рост зарплат остается низким.

"После пятилетнего умеренного оживления экономический рост Европы ускорился. В ряде сфер происходят изменения к лучшему: создаются новые рабочие места, увеличиваются инвестиции, положение государственных финансов улучшается", – сказал еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогам и таможне Пьер Московиси.

"Проблемой остаются высокий уровень долгов и медленный рост зарплат. Страны-члены должны прилагать целенаправленные усилия для продолжения позитивного развития и справедливого распределения его результатов", – добавил он.

В прогнозе отмечается, что, поскольку экономика несмотря на 18-месячный непрерывный рост полностью не восстановилась, рост ВВП и инфляция по-прежнему зависят от политической поддержки.

По прогнозу, в этом году инфляция составит в еврозоне 1,5%, в 2018 году – 1,4%, а в 2019 году – 1,6%.

Прогноз экономического роста покидающего ЕС Соединенного Королевства на этот год понизился на 0,3% до 1,5%. Прогноз на следующий год – рост на 1,3% – не изменился, а на 2019 год прогнозируют рост на 1,1%.