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Эстония может направить дополнительных инструкторов в Афганистан ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

Эстония рассматривает вариант увеличения по просьбе союзников числа военных инструкторов в Афганистане.

Об этом заявил журналистам министр обороны Юри Луйк в четверг, 9 ноября, во время встречи министров обороны НАТО.

"Я лично считаю вероятным, что мы несколько увеличим присутствие в Афганистане, но насколько и каким обратно, еще предстоит проанализировать", - сказал Луйк в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Я вернусь в Таллинн, где мы обсудим и взвесим наши возможности, - сказал министр. - На самом деле Эстония достаточно активно действует в Афганистане. У нас там пять человек, четверо из них - советники по ликвидации самодельных мин, которые, к сожалению, остаются в Афганистане очень важной темой".

По словам Луйка, НАТО активно действует в Афганистане. "Сейчас также имеется новая стратегия по Афганистану, где подчеркивается, что наряду с региональным решением и политической поддержкой необходимо укрепить оказание НАТО военной поддержки вооруженным силам Афганистана. По-прежнему не хватает более тысячи человек до требуемого минимума", - сказал он.

В 2014 году НАТО прекратил боевую миссию в Афганистане, и с 2015 года в стране действует миссия поддержки и консультирования НАТО Resolute Support. Сейчас в Афганистане находятся более 13 000 военнослужащих из 39 союзников и партнеров НАТО.

США сообщили о намерении увеличить число дислоцированных в Афганистане военнослужащих на две тысячи, чтобы повысить качество выучки вооруженных сил Афганистана и усилить оказываемую им поддержку.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал во вторник, что альянс увеличит количество вооруженных сил в Афганистане до 16 000 человек, но обсуждения размера дополнительных сил продолжаются.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS

эстония иностранные миссии афганистан нато


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