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На конкурс "Гражданин года" представлено 27 кандидатур ({{commentsTotal}})

Культура
Победитель конкурса получит статуэтку Рети Сакс
Победитель конкурса получит статуэтку Рети Сакс "Цветок общества". Автор: Министерство культуры
Культура

На конкурс "Гражданин года 2017", на котором государство отмечает ответственных и неравнодушных людей, способствующих гражданскому воспитанию или выполняющих добровольную работу в своей общине, было представлено 27 кандидатур.

Об этом в четверг, 9 ноября, сообщило Министерство культуры Эстонии.

Предлагать кандидатуры можно было в период с 19 октября по 3 ноября, а имя победителя конкурса будет объявлено на церемонии, которая пройдет 27 ноября в здании Большой гильдии Эстонского исторического музея.

Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман пояснила, что девиз конкурса на звание гражданина года в этом году - "Формируем будущее" - был выбран под влиянием Года детской и юношеской культуры.

"Мы с радостью заявляем, что ключевая мысль, взятая из Года детской и юношеской культуры, преподнесла нам много достойных звания "Гражданина года" кандидатов. Все эти люди ежедневно вносят свой вклад в наше подрастающее поколение и формируют будущее, в котором свою значимость смогут ощущать и взрослые, и дети, а между поколениями будет прочная связь", - сказала Хартман.

Почетное звание сопровождается символическим денежным вознаграждением, а также мини-скульптурой Рети Сакс "Цветок общества", который передаст лауреату министр культуры Индрек Саар.

Также на праздничном мероприятии министр внутренних дел Андрес Анвельт вручит почетные знаки по случаю Дня гражданина, чем Министерство внутренних дел подчеркнет важность ответственных и неравнодушных людей, способствующих гражданскому воспитанию или выполняющих добровольную работу в своей общине.

Церемония награждения, которая начнется 27 ноября в 17:00, будет транслироваться в интернете, сообщили в министерстве.

Помимо вручения наград, на мероприятии выступят хор девочек "Ellerhein" и танцевальный ансамбль "Sõleke".

Редактор: Андрей Крашевский

гражданин года


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Победитель конкурса получит статуэтку Рети Сакс

На конкурс "Гражданин года" представлено 27 кандидатур

На конкурс "Гражданин года 2017", на котором государство отмечает ответственных и неравнодушных людей, способствующих гражданскому воспитанию или выполняющих добровольную работу в своей общине, было представлено 27 кандидатур.

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