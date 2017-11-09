МОК лишил российского лыжника Максима Вылегжанина двух медалей Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) из-за допинга пожизненно отстранил российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову, а также аннулировал результаты их выступления на Зимних играх в Сочи в 2014 году.

"Интерфаксу" подтвердила эту информацию глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, передает "Медуза".

Вылегжанин завоевал на Олимпиаде в Сочи две серебряные медали, заняв вторые места в марафоне и командном спринте (в паре с Никитой Крюковым).

В начале ноября МОК пожизненно дисквалифицировал и лишил медалей, полученных в Сочи, российского лыжника Александра Легкова. Дисквалификацию заработал и Евгений Белов.

На Олимпиаде-2014 Легков выиграл марафон (50 километров), а также получил серебро в эстафете 4×10 километров.

В марафоне второе место после Легкова занял Вылегжанин, а третьим стал еще один представитель российской сборной — Илья Черноусов. Теперь золотая медаль Сочи-2014 за победу в забеге на 50 километров должна перейти к Черноусову. Серебро достанется норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, бронза - белорусу Сергею Долидовичу.

В командном спринте шведы Эмиль Йёнссон и Теодор Петерсон вместо бронзы получат серебро, а норвежцы Петтер Нортуг и Ола Виген Хаттестад - бронзовые медали.

Ранее МОК уже лишил мужскую сборную России серебра в эстафете из-за признания виновным Легкова в нарушении антидопинговых правил, также в той эстафете за команду бежал Вылегжанин.

По итогам расследования, проведенного комиссией ВАДА, Международная федерация лыжного спорта в декабре 2016 года отстранила Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповалову и Иванову от соревнований.