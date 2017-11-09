"Пока найдено два тела", – сказал собеседник Интерфакс. На месте продолжается разбор завалов, работает беспилотник МЧС.

По словам представителя МЧС, в доме разрушены 32 квартиры. Жильцов соседнего подъезда эвакуировали, передает Интерфакс.

На первом этаже дома располагается детский центр. В МЧС сообщили, что никто из детей, находившихся в детском центре в этом доме, не пострадал.

Власти региона сообщили, что, по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа в одной из квартир, передает meduza.io.

Информация об обрушении поступила от очевидцев. "В 15:44 мск поступило сообщении о ЧП по улице Удмуртская, дом 26. Это девятиэтажный панельный шестиподъездный дом", – сказал представитель Центрального регионального центра МЧС агентству ТАСС.

На место выехали экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются.

В жилом доме Ижевска произошёл взрыв. Обрушился угол дома на 10 лет Октября — Удмуртскойhttps://t.co/j1ZxtuOD6i#Ижевск #взрыв pic.twitter.com/qKdVWetWhH — ИА Сусанин (@susaninudm) November 9, 2017