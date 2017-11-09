"Под завалами спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом общее число погибших составляет семь человек, среди них двое детей", - сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствий чрезычайной ситуации.

По предварительным данным, остается неизвестной судьба одного человека.

Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. Спасатели эвакуировали более 200 человек, часть из которых разместили в двух близлежащих школах.

"Следствием задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения", - сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого", - сказала она. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"), которая предусматривает до пожизненного лишения свободы.

"В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - добавила представитель Следственного комитета. С задержанным продолжаются следственные действия.

По предварительной версии, в квартире третьем этаже произошел хлопок бытового газа. В здании рухнули перекрытия с 1 по 9 этаж.

Власти Удмуртии объявили траур 11-12 ноября.

Первая информация об обрушении поступила от очевидцев. "В 15:44 мск поступило сообщении о ЧП по улице Удмуртская, дом 26. Это девятиэтажный панельный шестиподъездный дом", – сказал представитель Центрального регионального центра МЧС агентству ТАСС.