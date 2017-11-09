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ФОТО: в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного дома, погибли семь человек ({{commentsTotal}})

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За рубежом

Число погибших при обрушении одного из подъездов девятиэтажного жилого дома в Ижевске (Удмуртия) возросло до семи. Пострадали по меньшей мере три человека. Мотивом преступления, по предварительным данным, стала личная неприязнь одного из жильцов.

"Под завалами спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом общее число погибших составляет семь человек, среди них двое детей", - сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствий чрезычайной ситуации.

По предварительным данным, остается неизвестной судьба одного человека.

Частичное обрушение девятиэтажного жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. Спасатели эвакуировали более 200 человек, часть из которых разместили в двух близлежащих школах.

"Следствием задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения", - сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого", - сказала она. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"), которая предусматривает до пожизненного лишения свободы.

"В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - добавила представитель Следственного комитета. С задержанным продолжаются следственные действия.

По предварительной версии, в квартире третьем этаже произошел хлопок бытового газа. В здании рухнули перекрытия с 1 по 9 этаж.

Власти Удмуртии объявили траур 11-12 ноября.

Первая информация об обрушении поступила от очевидцев. "В 15:44 мск поступило сообщении о ЧП по улице Удмуртская, дом 26. Это девятиэтажный панельный шестиподъездный дом", – сказал представитель Центрального регионального центра МЧС агентству ТАСС.

 

Редактор: Ирина Киреева

взрыв газаобрушениеижевск


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