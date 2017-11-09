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ФОТО: в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного дома, погибли шесть человек ({{commentsTotal}})

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За рубежом

Число погибших при обрушении одного из подъездов девятиэтажного жилого дома в Ижевске (Удмуртия) возросло до шести. Пострадали по меньшей мере три человека. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Одна женщина умерла в больнице. Позже появилось сообщение о том, что в подвале обрушившегося дома спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв обрушения возросло до шести человек.

Источник в оперативном штабе сообщил, что среди шести погибших есть двое детей, передает ТАСС.

"По последним данным, шесть человек погибли, среди них двое - это дети, еще трое пострадали. Все пострадавшие – подростки, один из которых в больнице в состоянии средней степени тяжести", – сообщили в оперативном штабе. По уточненной информации, не установлено местонахождение двух человек, жильцов дома. Ведутся их поиски

Более 200 человек были спасены после ЧП.

9 ноября около 15:45 по московскому времени в Ижевске обрушился подъезд панельного жилого дома. По предварительной версии, в одной из квартир на втором или третьем этаже произошел взрыв бытового газа. В здании рухнули перекрытия с 1 по 9 этаж.

По словам представителя МЧС, в доме разрушены 32 квартиры. Жильцов соседнего подъезда эвакуировали.

На первом этаже дома располагается детский центр. В МЧС сообщили, что никто из детей, находившихся в детском центре в этом доме, не пострадал.

Первая информация об обрушении поступила от очевидцев. "В 15:44 мск поступило сообщении о ЧП по улице Удмуртская, дом 26. Это девятиэтажный панельный шестиподъездный дом", – сказал представитель Центрального регионального центра МЧС агентству ТАСС.

На место выехали экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются.

Режим ЧС, первоначально объявленный только на территории Октябрьского района Ижевска, где произошло частичное обрушение дома, вечером был распространен на всю территорию города.

 

Редактор: Ирина Киреева

взрыв газаобрушениеижевск


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