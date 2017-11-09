rus.err.ee

Российский суд арестовал имущество режиссера Серебренникова ({{commentsTotal}})

За рубежом
Серебренников утверждает, что все полученные из бюджета деньги были потрачены на театральные постановки
Серебренников утверждает, что все полученные из бюджета деньги были потрачены на театральные постановки Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом

Басманный суд Москвы арестовал квартиру, машину и денежные средства известного режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа".

Об этом сообщило в четверг, 9 ноября, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде уточнили, что имущество режиссера было арестовано 11 октября.

Арест наложен на денежные средства на счетах Серебренникова в размере более 360 000 рублей, более 60 000 евро и более 4000 долларов, а также на квартиру и автомобиль.

Суд также наложил арест на имущество бывшего генерального директора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина.

Адвокаты Серебренникова обжаловали арест имущества подзащитного.

По версии следствия, в 2011 году режиссер Кирилл Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". На его реализацию и финансирование в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренниковым была создана автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия", к работе в которой он привлек своих знакомых - Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и др. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего было похищено не менее 68 млн рублей.

Помимо Серебренникова и Итина, были задержаны бывший директор театра "Гоголь-центр", экс-продюсер АНО Алексей Малобродский и главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, согласно показаниям которой, Серебренников является организатором преступной схемы. Продюсер Воронова объявлена в федеральный розыск. В конце октября под домашний арест по этому делу была отправлена и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Серебренников и другие фигуранты дела, за исключением Масляевой, свою вину не признают.

Редактор: Андрей Крашевский

кирилл серебренников


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

операция "елка"
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
Кто должен возглавлять государственную оборону?
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Курорт. Иллюстративная фотография.

Искаженная действительность: TripAdvisor блокирует отзывы жертв нападений на курортах

Портал TripAdvisor изначально был платформой для путешественников, которые могли делиться своим опытом. Но со временем сайт стал предоставлять возможность бронировки отелей и авиабилетов. При этом система блокирует негативные отзывы, чтобы не испортить впечатление о представленных на сайте услугах. Среди прочего портал скрыл информацию об ограблениях, насилии и даже о смертельных случаях.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Учитель Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорь Калакаускас.

Калакаускас: в Эстонии есть повод вспомнить Октябрьскую революцию добрым словом

Если кому-то кажется, что для эстонского исторического календаря большевистский переворот 1917 года событие малозначимое, то я бы поспорил. События в Петрограде во многом предопределили тягу жителей Эстляндской губернии к свободе и независимости.

ЭКОНОМИКА
08:12

В третьем квартале темпы роста товарообмена Эстонии замедлились

08.11

Производители молока: открытие азиатских рынков позволит увеличить выпуск на треть

08.11

В Таллинне наблюдается бум на рынке недвижимости

08.11

Платить налог с покупок в интернете на сумму меньше 22 евро придется с 2021 года Обновлено

07.11

Из-за подорожания нефти потребительские цены к концу года вырастут

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Победитель конкурса получит статуэтку Рети Сакс

На конкурс "Гражданин года" представлено 27 кандидатур

На конкурс "Гражданин года 2017", на котором государство отмечает ответственных и неравнодушных людей, способствующих гражданскому воспитанию или выполняющих добровольную работу в своей общине, было представлено 27 кандидатур.

Председательство Эстонии в ЕС
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
Радио 4

Забытые вкусы

О национальном эстонском костюме: старинные техники, расцветки, узоры, орнаменты и их значения

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
16:26

В 2017 году убежище в ФРГ попросили более 156 000 человек

16:07

ФОТО: в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного дома, есть погибшие Обновлено

15:46

Глава Пентагона обвинил Россию в нарушении РСМД и других международных соглашений

15:38

Российский суд арестовал имущество режиссера Серебренникова

15:26

Нарвский полицейский оштрафован на 2900 евро за необоснованное применение силы Обновлено

15:22

Напавший в Нарве на двух женщин 27-летний мужчина взят под стражу

15:11

Ратас: центристы ждут в свои ряды как новых, так и старых соратников

15:03

На конкурс "Гражданин года" представлено 27 кандидатур

14:47

МОК лишил российского лыжника Максима Вылегжанина двух медалей Олимпиады в Сочи

14:44

ФОТО и ВИДЕО: рождественскую ель установили на Ратушной площади Таллинна Обновлено

14:28

Эстония может направить дополнительных инструкторов в Афганистан

14:07

Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Эстонии на 2017 год более чем на 2%

13:56

Приостановка функции шифрования ID-карт доставляет дополнительные проблемы больницам

13:49

70 артистов парома Tallink Silja остались без зарплаты

Полезно знать

Топ читаемости
14:44

ФОТО и ВИДЕО: рождественскую ель установили на Ратушной площади Таллинна Обновлено

08.11

ФОТО: российские военные приехали с проверкой на центральный полигон Эстонии

08.11

Сыэрд одобряет идею Рийсалу переложить соцналог с работодателя на работника

08.11

Служебный пес Начо спас жизнь разыскиваемой в Ида-Вирумаа девушке

08.11

В четверг на Ратушной площади установят рождественскую ель

08.11

Опрос: 20% жителей Эстонии не знают, что наследство может состоять и из кредитов

08.11

У самозанятых работников из-за перегрузки учащаются психические расстройства

08.11

Искаженная действительность: TripAdvisor блокирует отзывы жертв нападений на курортах

08.11

Водителя столичного автобуса уволили за избиение пассажира с собакой

08:42

Нарвскую судью, оскорбившую разводившуюся с мусульманином женщину, отстранили от работы

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
15:11

Ратас: центристы ждут в свои ряды как новых, так и старых соратников

09:14

Полиция приглашает водителей-профессионалов проверить свои грузовики

09:12

Таави Аас о предстоящих выборах мэра: наша фракция едина

08.11

Заканчиваются полномочия столичной горуправы

08.11

Группа экспертов трудится над усовершенствованием Конституции

08.11

Олимпийцы и параолимпийцы будут получать одинаковое пособие

08.11

Во второй половине года рост промышленности замедлился

08.11

Эстонцы в Грузии помогают развивать обучение предпринимательству

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: