Российский суд арестовал имущество режиссера Серебренникова

Об этом сообщило в четверг, 9 ноября, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде уточнили, что имущество режиссера было арестовано 11 октября.

Арест наложен на денежные средства на счетах Серебренникова в размере более 360 000 рублей, более 60 000 евро и более 4000 долларов, а также на квартиру и автомобиль.

Суд также наложил арест на имущество бывшего генерального директора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина.

Адвокаты Серебренникова обжаловали арест имущества подзащитного.

По версии следствия, в 2011 году режиссер Кирилл Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". На его реализацию и финансирование в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренниковым была создана автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия", к работе в которой он привлек своих знакомых - Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и др. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего было похищено не менее 68 млн рублей.

Помимо Серебренникова и Итина, были задержаны бывший директор театра "Гоголь-центр", экс-продюсер АНО Алексей Малобродский и главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, согласно показаниям которой, Серебренников является организатором преступной схемы. Продюсер Воронова объявлена в федеральный розыск. В конце октября под домашний арест по этому делу была отправлена и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Серебренников и другие фигуранты дела, за исключением Масляевой, свою вину не признают.