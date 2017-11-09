Глава Пентагона обвинил Россию в нарушении РСМД и других международных соглашений

Россия, в течение последних трех лет действующая как стратегический соперник США и НАТО, нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и другие международные соглашения.

Об этом в четверг, 9 ноября, заявил находящийся в Брюсселе министр обороны США Джеймс Мэттис.

"У нас за многие годы сформировалось глубокое понимание, что Россия нарушила РСМД таким же образом, как и Венский, Минский и Хельсинкский договоры", - сказал Мэттис на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

США и СССР заключили РСМД в 1987 году для запрета разработки ракет с радиусом действия 500-5500 км.

Глава Пентагона сказал журналистам на второй день двухдневной встречи министров обороны НАТО, что союзники все сильнее сомневаются в том, что Россия намерена соблюдать принятые обязательства. "При заключении соглашений следует с уважением относиться к суверенитету других стран. Мы намерены обсудить это с Россией", - сказал он.

Он назвал 2014 год водоразделом в европейской безопасности, подтвердившим, что Россия решила быть стратегическим соперником НАТО.

По словам Мэттиса, министры долго обсуждали начавшийся в 2014 году процесс адаптации НАТО к новым вызовам в сфере безопасности и заявили о необходимости привести альянс в соответствие с изменившимся миром.

"Приверженность союзников адаптации НАТО никогда прежде не производила на меня столь сильного впечатления", - сказал Мэттис и добавил, что министры добавили к традиционным целям альянса "защиту при необходимости навигационных путей и линий связи на Атлантике и эффективное передвижение войск в Европе".

По словам министра обороны США, он также обсудил с коллегами вмешательство России в демократические процессы союзников.