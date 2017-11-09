С нового года на линии Нарва-Таллинн начнет ходить скоростной поезд

Железнодорожная компания Elron c нового года запустит скоростной поезд Таллинн-Нарва, который будет преодолевать маршрут за 2 часа 15 минут.

Об этом сообщил глава Elron Андрус Оссип на состоявшейся в четверг, 9 ноября, встрече с главами местных самоуправлений Южной Эстонии, передает портал ERR Uudised.

"Время поезда в пути будет два часа пятнадцать минут, что все-таки значительно быстрее графика движения обычных поездов в настоящее время и, разумеется, дает заметный выигрыш по времени и по сравнению с автобусами", - сказал Оссип, уточнив, что скоростной поезд будет ходить один раз в сутки.

Сейчас поезд едет из Таллинна до Нарвы два часа сорок минут.

Глава Elron добавил, что еще один новый поезд появится и на маршруте Тарту-Валга, который будет отправляться из Тарту после 19:00.

По словам Оссипа, предстоящее повышение цен на железнодорожные билеты на 3-5% связано с необходимостью компенсировать расходы на два новых отправления.

Директор Elron отметил, что рост пассажиропотока в этом году не достигнет прогнозировавшихся 7,6 млн поездок, но превысит прошлогодний показатель (6,8 млн) примерно на 6%.