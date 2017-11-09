В 2017 году убежище в ФРГ попросили более 156 000 человек

В текущем году ходатайства о предоставлении им политического убежища в Германии подали уже около 156 000 иностранцев. Большинство из них прибыли из Сирии (39 519 человек), Ирака (17 644) и Афганистана (10 525).

Согласно данным министерства внутренних дел ФРГ, многие просители убежища приезжают также из Афганистана и Эритреи. В октябре 2017 года в ФРГ зарегистрировано около 15 000 ходатайств – чуть больше, чем месяцем ранее, но меньше, чем в августе, когда в страну прибыли свыше 16 000 потенциальных беженцев, передает dw.com.

Миграционная политика, в том числе решение проблемы беженцев, остается одной из самых спорных тем участников межпартийных консультаций о формировании нового правительства страны. Свободная демократическая партия (СвДП) и блок ХДС/ХСС настаивают на ограничении приема беженцев. Представители христианских партий считают, что его следует сократить до 200 000 человек в год.