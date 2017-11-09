Ватикан с 2018 года запретит продажу сигарет

Продажа сигарет и табака сотрудникам Ватикана будет официально прекращена на территории папского государства с начала 2018 года.

О таком решении Папы Римского Франциска сообщается в распространенном в четверг заявлении главы службы печати Святого престола Грега Берка, передает ТАСС.

Как поясняется в документе, причиной запрета послужило то, что Святой престол не может поощрять деятельность, заведомо вредящую здоровью людей.

"Несмотря на то что сигареты, продающиеся как действующим, так и вышедшим на пенсию сотрудникам Ватикана по сниженной цене, составляют часть дохода Святого престола, никакая прибыль не может быть оправдана, если она ставит под угрозу жизни людей", - говорится в документе.

Сотрудники Ватикана и ряд других категорий лиц могут приобретать сигареты по сниженной цене. Купленные таким образом сигареты зачастую перепродаются в Италию, где их стоимость значительно выше, добавляет "Медуза".

Продажа сигарет, по данным расследований итальянских СМИ, приносит Ватикану около 10 миллионов евро в год и является вторым по значимости источником пополнения бюджета анклава после беспошлинной торговли топливом.