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Лучшим велогонщиком Эстонии в 2017 году стал Аксель Ныммела ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

Подведение итогов в эстонском велоспорте по традиции прошло торжественно, однако результаты голосования оказались неожиданными.

Опытный Танель Кангерт большую часть сезона пропустил из-за травмы, а его коллега-соперник Рейн Таарамяэ не смог выйти на свой прошлогодний уровень, поэтому приз лучшему велогонщику достался Акселю Ныммела, который на чемпионате Европы в групповой гонке занял 7-е место, передает "Актуальная камера".

Такое решение стало неожиданным для всех, в том числе и для самого Акселя.

"Думаю, Михкель Ряйм провел куда более мощный сезон, нежели я. Он все-таки выиграл три крупных гонки, что очень круто. Для меня стало сюрпризом, что лучшим выбрали меня, а не Ряйма. Но я рад, что так случилось", - говорит Ныммела.

Лучшим молодым велогонщиком был назван 20-летний Карл-Патрик Лаук, который весной выиграл "Тур Эстонии" и был близок к переходу в профессионалы.

"Сезон в общем удался, но есть небольшая грусть, так как в итоге не смог заключить профессиональный контракт", - отмечает Лаук.

Лучшей среди женщин стала Грете Стейнбург, которая впервые завоевала титул чемпиона Эстонии в маунтинбайке. А лучшей молодой гонщицей была названа Келли Кальм, которая на чемпионате Европы по шоссейным гонкам финишировала в группе лидеров, но осталась без медали.

Редактор: Виктор Сольц

таави аасмэр таллинна


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