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Футболист Марек Кальюмяэ продолжит выступать за финский "Кеми" ({{commentsTotal}})

Спорт
Марек Кальюмяэ с
Марек Кальюмяэ с "Левадией" дважды становился чемпионом Эстонии Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

Эстонский футболист Марек Кальюмяэ (26) продолжит выступать в высшей лиге национального первенства Финляндии и в следующем сезоне. Кальюмяэ остался в клубе "Кеми", занявшем десятое место среди 12 команд в минувшем чемпионате.

Прошлой зимой контракт с Кальюмяэ подписан на один сезон с возможностью продления еще на год. Клуб этой возможностью воспользовался, передает официальный сайт "Кеми".

В минувшем сезоне Кальюмяэ провел 28 матчей в чемпионате Финляндии.

В ближайшее время полузащитник может дебютировать в сборной Эстонии, поскольку Мартин Рейм вызвал его на матчи с Фиджи, Вануату и Новой Каледонией.

В 2016 году Кальюмяэ сыграл за "Левадию" во всех 36 матчах чемпионата Эстонии и помог команде завоевать серебряные медали.

В 2015-м футболист выступал за нарвский "Транс", а перед этим четыре сезона провел в "Левадии". В составе таллиннцев Кальюмяэ дважды становился чемпионом Эстонии.

Редактор: Виктор Сольц

марек кальюмяэкеми


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