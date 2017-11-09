Ратас: партия не проводит специальную кампанию для возвращения бывших центристов

По словам председателя Центристской партии, премьер-министра Юри Ратаса, никакой специальной кампании для привлечения ранее вышедших из партии политиков обратно в ряды центристов не проводится.

Об этом Ратас заявил в четверг, 9 ноября, в интервью ERR.

"Центристская партия всегда ждет хороших людей в свои ряды. Как тех, кто раньше (был членом партии - прим. ред.), так и новых людей. Если ответить с юмором, то, например, в спорте иногда передают хороших игроков в другие команды, а затем они возвращаются в родную команду", - сказал премьер-министр.

Ратас добавил, что переговоры о возвращении в партию бывших центристов не ведутся. "Это добровольные решения людей, хотя ясно, что многие хорошие люди покинули Центристскую партию", - сказал он.

Перешедший от центристов в Партию реформ Денис Бородич сказал, что друзья из Центристской партии по-прежнему полушутя зовут его обратно. "Но это все-таки собственное решение каждого человека, где он хочет продолжать свою политическую карьеру", - отметил Бородич, добавив, что лично он в данный момент вопрос о смене партии не рассматривает.

Поводом для вопросов со стороны ERR стало решение бывшего центриста Айвара Рийсалу принять предложение Центристской партии занять пост вице-мэра Таллинна. Рийсалу 18 лет входил в Центристскую партию, в 2014 году вступил в Союз отечества и Res Publica (IRL), по списку которого он баллотировался на последних муниципальных выборах в Тарту. 6 ноября этого года Рийсалу вышел из IRL, одновременно заявив о согласии войти в столичную администрацию.