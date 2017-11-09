Из нового фильма Ридли Скотта вырежут сцены с Кевином Спейси

Режиссер Ридли Скотт после консультаций с кинокомпанией Sony Pictures решил вырезать из фильма "Все деньги мира" (All the Money in the World) сцены с Кевином Спейси, оказавшегося в центре скандала о сексуальных домогательствах.

Как сообщает издание Variety, актера заменит Кристофер Пламмер, передает в четверг, 9 ноября, lenta.ru.

Отмечается, что для пересъемок некоторых планов придется заново приглашать звезд Марка Уолберга и Мишель Уильямс, однако это не должно составить особых проблем, поскольку в большинстве заменяемых сцен оскароносный Спейси находится в кадре один.

Ранее стало известно, что "Все деньги мира" решили не демонстрировать на фестивале AFI Fest в Калифорнии, однако Sony Pictures настояла на неизменности даты выхода фильма на большие экраны - премьера состоится 22 декабря.

В октябре актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси - 26. Девять человек, занятых в телесериале "Карточный домик" (House of Cards), также обвинили актера в сексуальных домогательствах, после чего снимающая сериал компания Netflix заявила, что разрывает сотрудничество со Спейси.

Во вторник стало известно, что Спейси и продюсер Харви Вайнштейн, также обвиненный в сексуальных домогательствах, начали проходить курс реабилитации от сексуальной зависимости в одной из клиник в США. Месяц лечения в ней стоит 36 000 долларов.