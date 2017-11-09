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"Инсайт": электроэнергию в Эстонии крадут часто и самыми разными способами ({{commentsTotal}})

Эстония
Дмитрий Пастухов
Электрический счетчик.
Электрический счетчик. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

В прошлом году в Эстонии было зафиксировано 1800 случаев кражи электроэнергии. Чтобы не платить по счетам, народные умельцы придумывают порой весьма хитроумные способы. Программа "Инсайт" разбиралась, как происходит кража электричества и как наказывают тех, кто потребляет энергию за чужой счет.

В шахте-музее Кохтла-Нымме уже полгода пытаются добиться оплаты счетов за предположительно украденную электроэнергию. "Я подозревал, что что-то не так, потому что счета были слишком большие", - рассказал директор музея Андрес Краас. По его словам, сомнения вызвали счета за последние полгода.

Лишний контроллер

В распоряжении музея находится своя подстанция, ток от которой получают и соседи: например, два частных дома и лыжная база. И если дома исправно оплачивают электричество, то с базой все оказалось не так гладко.

По словам Андреса Красса, раньше руководство музея считало, что существует только один счетчик, который фиксирует потребление электроэнергии во всех этих зданиях. Однако, как выяснилось, в щитке подстанции был спрятан еще один контроллер. Он записывал все внутренние расходы электроэнергии лыжной базы на счет музея. По словам Крааса, в системе подстанции его вовсе не должно было быть.

Чужого электричества не жалко

Директор музея считает, что на обогрев базы должно уходить немалое количество электричества. "В доме электроотопление, в доме кухня, кондиционеры. В доме все, что только можно", - сказал Краас, добавив, что даже полы в подвале здания отапливаются.

Чтобы оценить реальный масштаб предполагаемого воровства, нужно попасть внутрь помещения. "Мы должны были посмотреть, сколько там приборов, которые используют электричество", - объяснил Краас.

Однако, по словам директора, хозяева базы отказались пускать внутрь музейных работников. Поэтому пришлось проводить гипотетические расчеты.

"Для этого есть формула, которая утверждена министром экономики и коммуникации, и по которой можно высчитать подобный ущерб", - сказал директор. - И если мы используем именно эту формулу - выходит 46 000 евро".

Уголовное дело не помеха

По подозрению в краже электричества Вируская окружная прокуратура возбудила уголовное дело. "В данный момент полиция продолжает заниматься расследованием, а именно устанавливаются и допрашиваются потенциальные свидетели. Прокуратуре известно о проблемах, связанных с шахтой-музеем в Кохтла-Нымме, этими проблемами занимаются", - сообщили "Инсайту" в прокуратуре.

А пока дело расследуют, ситуация на подстанции музея не меняется.

Электричества крадут на миллионы евро

Как оказалось, 46 000 евро - это капля в море пропадающей в Эстонии электроэнергии. Elektrilevi оценивает ущерб от воровства в 4,5 миллиона евро в год. "Из всех потерь электроэнергии воровство составляет порядка 30%", - рассказал руководитель отдела надзора за потреблением Elektrilevi Тоомас Каск. По его словам, в день в Эстонии обнаруживается порядка 6-7 случаев незаконного электропотребления.

"Здесь первое место, бесспорно, за Таллинном, - сказал он. - Если же делить первые три места, то первое уйдет столице, второе - Вирумаа и на третьем был бы Тарту".

Чтобы сэкономить деньги, в ход идут смекалка, технические навыки и изрядная доля фантазии. В распоряжение "Инсайта" попало несколько видеозаписей, на которых зафиксированы различные способы воровства электроэнергии.

Тайники и секретные выключатели

На одной из записей заснят тайник, скрытый в стене гаража или подвала. В тайнике находится реле, через которое подается электричество извне. Так питание поступает в котельную дома, хотя со стороны это здание кажется полностью обесточенным.

Другой случай: в доме остановлена подача электроэнергии, но стоит нажать на секретный выключатель, и свет загорается.

А иногда счетчик записывает электропотребление исключительно по воле хозяина. Еще на одной видеозаписи, попавшей в "Инсайт" - темный дом с неработающим счетчиком. Если попробовать включить свет, то он загорится, но счетчик этого не "заметит". Однако в доме есть выключатель с надписью "счет". Если он включен - счетчик считает, выключен - не считает, однако подача электроэнергии никуда не пропадает.

"Если смотреть общую картину, то есть два основных способа воровства, - прокомментировал Каск. - Сломать счетчик, чтобы он не насчитывал потребление, или насчитывал меньше. Или второй способ - пойти в обход счетчика. Так, чтобы он и вовсе ничего не насчитывал".

Индульгенция для воров

Согласно ч. 1 ст. 216 Пенитенциарного кодекса, незаконное подключение к электросети наказывается денежным взысканием или лишением свободы на срок до двух лет.

По словам Каска, в прошлом году компания Elektrilevi зафиксировала 1800 случаев воровства. Но только в 60 из них компания обратилась в полицию.

Каск признал, что большинству нарушителей удается избежать уголовной ответственности. "Сегодня у нас такой принцип: если мы можем договориться с потребителем о том, что произошло и сколько электричества было потреблено, если он оплатит счет - это останется между нами. Мы не будем раскрывать эту информацию", - пояснил сотрудник Elekrtilevi.

Каск считает, что если бы все случаи воровства передавали в полицию, то она бы вряд ли справилась с таким количеством дел.

"Может действительно показаться, что он (человек, крадущий электричество - прим. ред) как будто получает индульгенцию, - продолжил Каск. - Но наш опыт показывает, что этой индульгенции достаточно. Эти люди переживают наказание в другой форме".

Взыскание возможно только за последний год

Получается, что похитителям электричества удается избежать сурового наказания. Тем более, что потребовать сумму за весь период потребления с них нельзя. По закону, счет за украденное электричество можно предъявить только за последний год, даже если воровали на протяжении 20 лет.

Таким образом, если подтвердится факт кражи электричества в Кохтла-Нымме, то полностью ущерб музею не возместят. Отключить лыжной базе электричество за неуплату тоже невозможно, поскольку к подстанции музея Кохтла-Нымме подключены еще 2 жилых дома.

"Если мы это сделаем - тогда пострадают и пенсионеры, которые платят исправно. Мы не можем их оставить в темноте или в холоде", - сказал директор музея Андрес Краас.

Elektrilevi не хочет проблем

Рассчитывать на помощь Elektrilevi в этой ситуации также не приходится. "Они же ущерба не несут. Они получают деньги, и все в порядке. У них ущерба нет, ущерб у нас. Счета оплачены, но их оплачиваем мы", - посетовал Краас.

А Elektrilevi, как правило, прощает нарушителей. "Мое пожелание: прекратите немедленно. Что было до сих пор - забыли. Начнем с чистого листа. Выдерните шнур из стены и все будет в порядке", - так Каск описал тактику компании.

По данным Elektrilevi, 2000 случаев воровства электроэнергии в год обходятся каждому жителю Эстонии в 10 евро, а всем вместе - 4,5 миллиона евро.

Музей Кохтла-Нымме продолжает оплачивать все счета за электричество. "И нет власти, которая остановила бы это", - заключил директор музея.

Сюжет программы журналистских расследований "Инсайт" о мошенничествах с учетом потребления электроэнергии был показан на телеканале "ETV+" 9 ноября.

Редактор: Полина Волкова

кража электроэнергии


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