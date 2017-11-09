Актуальная камера 09.11.2017 (18:00)

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Учитель Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорь Калакаускас.

Калакаускас: в Эстонии есть повод вспомнить Октябрьскую революцию добрым словом

Если кому-то кажется, что для эстонского исторического календаря большевистский переворот 1917 года событие малозначимое, то я бы поспорил. События в Петрограде во многом предопределили тягу жителей Эстляндской губернии к свободе и независимости.

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