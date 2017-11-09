Битва соседей: в Хельсинки встречаются сборные Эстонии и Финляндии по футболу

Сборная Эстонии по футболу на выезде играет с командой Финляндии в товарищеском поединке.

Матч транслируется с комментарием на эстонском языке.

Ранее сборные Эстонии и Финляндии провели 31 товарищеский матч. Семь побед одержали эстонцы, 14 - финны, а еще 10 поединков завершились ничьей.

Последний раз команды встречались в 2015 году в Турку, когда благодаря двух голам Атса Пурье сборная Эстонии выиграла со счетом 2:0.

В рейтинге ФИФА Эстония находится на 80-м месте, а Финляндия - на 74-м.

Стартовый состав: