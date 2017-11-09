Битва соседей: в Хельсинки встречаются сборные Эстонии и Финляндии по футболу ({{commentsTotal}})
Сборная Эстонии по футболу на выезде играет с командой Финляндии в товарищеском поединке.
Матч транслируется с комментарием на эстонском языке.
Ранее сборные Эстонии и Финляндии провели 31 товарищеский матч. Семь побед одержали эстонцы, 14 - финны, а еще 10 поединков завершились ничьей.
Последний раз команды встречались в 2015 году в Турку, когда благодаря двух голам Атса Пурье сборная Эстонии выиграла со счетом 2:0.
В рейтинге ФИФА Эстония находится на 80-м месте, а Финляндия - на 74-м.
Стартовый состав:
Meie alg11! ???????? Otseülekanne algab kell 18.50 ETV2. #eestikoondis #südamejapalliga pic.twitter.com/nRQ1NO4xnC— Eesti jalgpall (@eestijalgpall) November 9, 2017
Редактор: Виктор Сольц