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Сборная Финляндии по футболу разгромила Эстонию - 3:0 ({{commentsTotal}})

Спорт
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Сборная Эстонии по футболу
Сборная Эстонии по футболу Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

Сборная Эстонии по футболу на выезде проиграла в товарищеском поединке команде Финляндии со счетом 0:3.

На 27-й минуте Пюрю Сойри ударом с острого угла вывел хозяев вперед, а еще через три минуты Робин Лод удвоил преимущество. В начале второго тайма Лод довел счет до крупного.

Сборные Эстонии и Финляндии провели 32-й товарищеский матч. Семь побед одержали эстонцы, 15 - финны, а еще 10 поединков завершились ничьей.

До сегодняшнего поединка последний раз команды встречались в 2015 году в Турку, когда благодаря двум голам Атса Пурье сборная Эстонии выиграла со счетом 2:0.

В рейтинге ФИФА Эстония находится на 80-м месте, а Финляндия - на 74-м.

Стартовый состав сборной Эстонии:

Следующий товарищеский матч сборная Эстонии проведет 12 ноября (начало в 16:00) на выезде со сборной Мальты.

Редактор: Виктор Сольц



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