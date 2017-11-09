Сборная Эстонии по футболу на выезде проиграла в товарищеском поединке команде Финляндии со счетом 0:3.

На 27-й минуте Пюрю Сойри ударом с острого угла вывел хозяев вперед, а еще через три минуты Робин Лод удвоил преимущество. В начале второго тайма Лод довел счет до крупного.

Сборные Эстонии и Финляндии провели 32-й товарищеский матч. Семь побед одержали эстонцы, 15 - финны, а еще 10 поединков завершились ничьей.

До сегодняшнего поединка последний раз команды встречались в 2015 году в Турку, когда благодаря двум голам Атса Пурье сборная Эстонии выиграла со счетом 2:0.

В рейтинге ФИФА Эстония находится на 80-м месте, а Финляндия - на 74-м.

Стартовый состав сборной Эстонии:

Следующий товарищеский матч сборная Эстонии проведет 12 ноября (начало в 16:00) на выезде со сборной Мальты.