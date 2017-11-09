Reuters: крупнейший польский банк сделал предложение о покупке Luminor

Крупнейший в Польше банк PKO BP сделал предложение о покупке банка Luminor, начавшего деятельность в октябре текущего года и созданного путем слияния подразделений банков Nordea и DNB в странах Балтии.

Об этом в четверг, 9 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

Один из них отметил, что предложение PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski) было отвергнуто, но крупнейший польский банк по-прежнему заинтересован в выходе на рынок стран Балтии.

PKO BP, Nordea и DNB отказались от комментариев.

Размер активов PKO BP составляет около 78 млрд евро и он считается самым большим банком в Восточной Европе. В 2014 году банк купил польское подразделение Nordea за 661 млн евро.