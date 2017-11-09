Москва примет ответные меры против американских СМИ на следующей неделе

Практическая фаза введения мер в отношении американских СМИ в РФ в ответ на ограничения деятельности российской телекомпании RT в США начнется на следующей неделе.

Об этом заявила в четверг, 9 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия 24", передает ТАСС.

"Я не исключаю, что это будет сделано на следующей неделе. На сегодняшний момент есть такое понимание, что на следующей неделе начнется уже практическая фаза введения в действие этих ответных мер (по отношению к американским СМИ на территории РФ из-за требования признать телеканал RT иностранным агентом в США - прим. ред.)", - сказала Захарова.

Ранее минюст США потребовал от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом телекомпания сообщила в четверг на своем сайте.

Генеральный директор RT Алексей Николов на заседании временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил, что канал не признал себя иноагентом.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян позже заявила, что руководство телеканала было вынуждено согласиться на регистрацию в качестве иноагента, поскольку в противном случае компания не сможет работать в США, так как руководитель ее представительства и счета могут быть арестованы.