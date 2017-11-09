Каждый год в Эстонии рак диагностируют у 8500 человек. Эффективным средством лечения онкологии является химиотерапия. Однако пройти курс можно только в трех городах страны - Таллинне, Тарту и Пярну. Но для жителей Ида-Вирумаа с нового года ситуация изменится: бороться с раком они смогут, не выезжая за пределы родного уезда.

Онкобольная из Кохтла-Нымме Марет Кяйсс лечится от рака с 2015 года. Каждые три недели она должна ездить на курс химиотерапии в Таллинн, передает "Актуальная камера".

"Каждый раз мы выезжаем рано утром, где-то в пять утра, чтобы пол-девятого уже сдать кровь на анализ. До шести у меня идет капельница, и потом едем домой. Это значит, что только около пол-десятого мы вернемся в Кохтла-Нымме", - говорит Кяйсс.

Марет возят в Таллинн на машине сыновья, но не у всех жителей Ида-Вирумаа есть такая возможность.

Проходить сеансы химиотерапии на Северо-Востоке ранее возможностей не было вовсе. С нового года, благодаря сотрудничеству Ида-Вируской центральной больницы с тартускими онкологами, такая возможность появится в Кохтла-Ярве.

"Когда у пациента диагностируется онкологическая болезнь, то его лечение обсуждается на онкоконсилиуме в Тарту или Таллинне. И если консилиум решает, что пациент нуждается в химиотерапии, то тогда можно будет в будущем направлять пациента в Ида-Вирускую больницу, чтобы он получал здесь амбулаторное лечение", - отмечает главврач Ида-Вируской центральной больницы Айме Кейс.

Точную дату начала амбулаторного приема больных в больнице назвать пока не могут. Идут строительные работы, нужно оборудовать центр для разведения специальных медикаментов, а также обучить сестринский персонал. Первоначально предполагается, что кабинет химиотерапии будет работать раз в неделю, и за это время смогут помочь десяти больным.

По словам Кейса, если пациентов в будущем будет больше, то кабинет будет работать два-три раза в неделю.

По словам главврача, в выигрыше от этого решения останутся все. Больные от того, что меньше надо будет ездить на тяжелое лечение, ну а врачи - от того, что у больных станет меньше проблем.