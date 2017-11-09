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Elron: бесплатный общественный транспорт в уездах увеличит число наших пассажиров ({{commentsTotal}})

Эстония
Лилиана Клемент
Эстония

Бесплатный общественный транспорт в уездах Эстонии, который планируется запустить в следующем году, увеличит число пассажиров фирмы Elron. Об этом заявил председатель правления госкомпании на встрече с представителями местных властей в Тарту.

В четверг, 9 ноября, на плановой встрече председателя правления Elron с представителями местных самоуправлений и центров общественного транспорта южной Эстонии главной темой обсуждения стало то, как повлияет введение бесплатного общественного транспорта в уездах на движение пассажирских поездов, передает "Актуальная камера".

На данный момент Elron не в силах точно прогнозировать, но ожидает положительный рост количества пассажиров на своих поездах.

"Наверняка, у наших поездов могут быть такие остановки, с которых пассажиры буквально сразу попадут на автобус. Но есть много и таких мест в Эстонии, в которых люди смогут воспользоваться бесплатным автобусом, чтобы добраться до железнодорожного вокзала, там уже сесть на нужный ему поезд и добраться до конечной станции. Несомненно, следующий год будет интересным и это влияние двухстороннее", - говорит председатель правления Elron Андрус Оссип.

По прогнозам компании Elron, в следующем году количество пассажиров в их поездах увеличится на полмиллиона. Такую вероятность не исключают и представители уездных центров общественного транспорта.

Кроме того, Elron планирует запустить дополнительные рейсы на маршрутах: Тарту - Валга и Таллинн - Нарва, а также увеличить скорость поездов.

Редактор: Виктор Сольц



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