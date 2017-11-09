Актуальная камера 09.11.2017 (20:00) ({{commentsTotal}})
Редактор: Виктор Сольц
Редактор: Виктор Сольц
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд созвала на пятницу совет по государственной обороне, чтобы обсудить вопросы, связанные с выявленными проблемами ID-карт.
Портал TripAdvisor изначально был платформой для путешественников, которые могли делиться своим опытом. Но со временем сайт стал предоставлять возможность бронировки отелей и авиабилетов. При этом система блокирует негативные отзывы, чтобы не испортить впечатление о представленных на сайте услугах. Среди прочего портал скрыл информацию об ограблениях, насилии и даже о смертельных случаях.
Если кому-то кажется, что для эстонского исторического календаря большевистский переворот 1917 года событие малозначимое, то я бы поспорил. События в Петрограде во многом предопределили тягу жителей Эстляндской губернии к свободе и независимости.
Режиссер Ридли Скотт после консультаций с кинокомпанией Sony Pictures решил вырезать из фильма "Все деньги мира" (All the Money in the World) сцены с Кевином Спейси, оказавшегося в центре скандала о сексуальных домогательствах.
О национальном эстонском костюме: старинные техники, расцветки, узоры, орнаменты и их значения