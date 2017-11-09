В Вильяндиском уезде прошла перепись животных

Специалисты Департамента окружающей среды рассказали и показали добровольцам, как нужно вести себя при встрече с лесными животными, а заодно, прочесав лес, собрали статистику: сколько косуль, зайцев и даже медведей обитает в шаге от человека, передает "Актуальная камера".

Результаты впечатляют, поголовье диких животных существенно выросло за последние годы. Правда статистика эта касается только конкретного леса, а не всех лесов Эстонии.