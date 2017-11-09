В пятницу облачно с прояснениями, +4..+8

Ночью облачно и дождливо, но уже утром, начиная с запада, осадки пойдут на убыль. Подует южный и юго-западный ветер от 6 до 12, на островах и побережье порывыами до 17 м/с, а в начале ночи до 20 м/с. Температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями, но кое-где пойдет дождь. Ветер, по-прежнему, южных направлений от 5 до 10, на островах и побережье разгонится до 15 м/с. Температура воздуха от +4 до +8 градусов.