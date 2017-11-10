Британские власти назвали точное время выхода страны из ЕС

Выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в 00:00 по центральноевропейскому времени, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.

Дата была известна и ранее: Лондон планировал покинуть ЕС ровно через два года после запуска брексита. Теперь правительство решило внести поправку в законодательство с указанием точного времени, передает ТАСС.

"Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках", – цитирует агентство заявление Дэвиса.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники брексита. 29 марта этого года премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.