Белый дом: встречи Трампа и Путина во Вьетнаме не будет

Президент США Дональд Трамп не сможет провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме 10 ноября, сообщила в пятницу, 11 ноября, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс пояснила, что расписания обоих президентов не позволяют согласовать время встречи, поэтому она отменена. Ранее в Кремле заявляли, что встреча согласована, но ее время не определено, передает dw.com, meduza.io.

После слов Сандерс пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что согласование встречи Путина и Трампа все еще продолжается. "Пока ясности нет",— приводит его слова Интерфакс.

Накануне российский МИД заявил, что Путин и Трамп встретятся скорее всего в пятницу. Однако вскоре последовало опровержение со стороны госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По его словам, администрации Путина и Трампа выясняют, имеется ли у двух президентов достаточно тем для обсуждения по существу, которые могли бы послужить основой двусторонней встречи на этой неделе во Вьетнаме. Тиллерсон также указал, что Вашингтон и Москва работают по "ряду сложных направлений", однако еще не определено, насколько целесообразно в данный момент проведение встречи.

Первая и единственная встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года в Германии на саммите G20. Она продолжалась более двух часов.