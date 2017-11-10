Плата за использование музыки не взимается, если композитор умер более 70 лет назад

Парикмахерские, СПА и магазины тоже попадают под правила использования эстонской и зарубежной музыки в коммерческой деятельности и обязаны соблюдать Закон об авторском праве. Однако в первую очередь общество авторов Эстонии в своей информационной кампании обращается к владельцам мест общественного питания.

"Тарифы зависит от того, насколько важна музыка в конкретном заведении. Кроме того, размер платы в кафе, ресторанах, барах зависит от того, сколько в них посадочных мест", – пояснил исполнительный директор общества авторов Эстонии Калев Раттус, выступая в эфире утренней телепрограммы "Кофе+" на канале ETV+.

По его словам, предприятия, где используется местная или зарубежная музыка должны заключить договор с обществом авторов Эстонии. За право проигрывать музыку с предприятия взимается плата, размер которой зависит от того, играется ли музыка вживую или с помощью технических средств, от количества посадочных мест в конкретном заведении общественного питания и от того, есть ли в данном месте возможность потанцевать. Лицензионная плата для заведения, в котором имеется до 50 посадочных мест, составляет 21 евро в месяц.

"Мы сейчас всех извещаем, проводим информационную кампанию. У нас есть договоренность с полицией и через две недели могут начать штрафовать", – сказал Раттус.

"Если где-то играет музыка из радио, интернета или телевидения, то получить репертуар от владельца кафе или бара невозможно, поэтому деньги, которые идут с предприятий, использующих музыку, мы плюсуем к деньгам, которые собираем с радио и телевидения", – отметил Раттус.

Если музыку исполняют вживую, то заведение платит как организатор мероприятия и должно сообщить обществу авторов Эстонии репертуар.

"Если выступают не клиенты союза авторов Эстонии и исполняют свою музыку, то тогда эти правила организаторов концерта не касаются. Также правила не распространяются на исполнение классической музыки, например, произведений Баха и Моцарта, потому что авторское право соблюдается в течение 70 лет после смерти автора. Раньше этот срок был 50 лет", – пояснил Раттус.