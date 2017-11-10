rus.err.ee

ФОТО: совет по гособороне собрался для обсуждения кризиса ID-карт в Кадриорге ({{commentsTotal}})

Эстония
Фотогалерея
18 фотографий
Эстония

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд созвала в пятницу совет по государственной обороне, чтобы обсудить вопросы, связанные с выявленными проблемами ID-карт.

В ледяном погребе резиденции президента в Кадриорге собрались спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии по государственной обороне Рийгикогу, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.

Напомним, поздним вечером 3 ноября государство приостановило действия сертификатов примерно 760 000 ID-карт.

Уязвимые карты можно обновить в собственном компьютере или бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года, а с 1 апреля сертификаты не обновленных ID-карт будут аннулированы по соображениям безопасности. Обновить карту с аннулированными сертификатами уже не получится, и ее владельцу придется ходатайствовать о получении новой карты.

Редактор: Ирина Киреева

id-карты


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

операция "елка"
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
Кто должен возглавлять государственную оборону?
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Курорт. Иллюстративная фотография.

Искаженная действительность: TripAdvisor блокирует отзывы жертв нападений на курортах

Портал TripAdvisor изначально был платформой для путешественников, которые могли делиться своим опытом. Но со временем сайт стал предоставлять возможность бронировки отелей и авиабилетов. При этом система блокирует негативные отзывы, чтобы не испортить впечатление о представленных на сайте услугах. Среди прочего портал скрыл информацию об ограблениях, насилии и даже о смертельных случаях.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Учитель Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорь Калакаускас.

Калакаускас: в Эстонии есть повод вспомнить Октябрьскую революцию добрым словом

Если кому-то кажется, что для эстонского исторического календаря большевистский переворот 1917 года событие малозначимое, то я бы поспорил. События в Петрограде во многом предопределили тягу жителей Эстляндской губернии к свободе и независимости.

ЭКОНОМИКА
09.11

Swedbank поднял прогноз экономического роста Эстонии на этот год до 4,2%

09.11

Главой Ekspress Meedia станет бывший руководитель Tele2 Eesti Арго Виркебау

09.11

Оборот VKG в третьем квартале вырос на 15%

09.11

В третьем квартале темпы роста товарообмена Эстонии замедлились

08.11

Производители молока: открытие азиатских рынков позволит увеличить выпуск на треть

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
Радио 4

Забытые вкусы

О национальном эстонском костюме: старинные техники, расцветки, узоры, орнаменты и их значения

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
10:30

На стройке в Вильянди обнаружен нелегальный рабочий из Украины

10:22

МИД Эстонии выделит Украине 200 тысяч евро на смягчение гуманитарного кризиса

10:10

В День отца в Таллиннском зоопарке пройдет день сов: звезды дня - бородатые неясыти

10:05

Директором музыкального училища им. Георга Отса станет саксофонист Иво Лилле

10:00

Умер сатирик Михаил Задорнов

09:27

В Рийгикогу открывается сессия Балтийской ассамблеи

09:22

В пятницу днем дождей будет меньше, ожидаются прояснения

09:18

В Таллинне пройдет международная конференция по правам животных

09:10

ФОТО: совет по гособороне собрался для обсуждения кризиса ID-карт в Кадриорге

09:00

Плата за использование музыки не взимается, если композитор умер более 70 лет назад

08:30

Белый дом: встречи Трампа и Путина во Вьетнаме не будет

07:51

Сегодня обвиняемый в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки предстанет перед судом

07:43

Британские власти назвали точное время выхода страны из ЕС

07:12

В Пярну автобус сбил пешехода

Полезно знать

Топ читаемости
09.11

ФОТО и ВИДЕО: рождественскую ель установили на Ратушной площади Таллинна Обновлено

09.11

С нового года на линии Нарва-Таллинн начнет ходить скоростной поезд

09.11

Нарвский полицейский оштрафован на 2900 евро за необоснованное применение силы Обновлено

07:00

ФОТО: в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного дома, погибли шесть человек Обновлено

09.11

Нарвскую судью, оскорбившую разводившуюся с мусульманином женщину, отстранили от работы

09.11

Первый отремонтированный по системе 2+1 участок шоссе Таллинн-Тарту открыт для движения Обновлено

09.11

ФОТО и ВИДЕО: мэром Таллинна избран Таави Аас Обновлено

09.11

Президент Кальюлайд созвала совет по гособороне для обсуждения кризиса ID-карт Обновлено

09.11

Напавший в Нарве на двух женщин 27-летний мужчина взят под стражу

09.11

"Инсайт": электроэнергию в Эстонии крадут часто и самыми разными способами

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
10:22

МИД Эстонии выделит Украине 200 тысяч евро на смягчение гуманитарного кризиса

09:22

В пятницу днем дождей будет меньше, ожидаются прояснения

09:18

В Таллинне пройдет международная конференция по правам животных

09.11

В Раквере завершился конкурс на лучшее общежитие профессионального училища

09.11

Жители Эстонии в массовом порядке активируют услугу Mobiil-ID

09.11

Ратас: центристы ждут в свои ряды как новых, так и старых соратников

09.11

Полиция приглашает водителей-профессионалов проверить свои грузовики

09.11

Таави Аас о предстоящих выборах мэра: наша фракция едина

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: