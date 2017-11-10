ФОТО: совет по гособороне собрался для обсуждения кризиса ID-карт в Кадриорге

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд созвала в пятницу совет по государственной обороне, чтобы обсудить вопросы, связанные с выявленными проблемами ID-карт.

В ледяном погребе резиденции президента в Кадриорге собрались спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии по государственной обороне Рийгикогу, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.

Напомним, поздним вечером 3 ноября государство приостановило действия сертификатов примерно 760 000 ID-карт.

Уязвимые карты можно обновить в собственном компьютере или бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года, а с 1 апреля сертификаты не обновленных ID-карт будут аннулированы по соображениям безопасности. Обновить карту с аннулированными сертификатами уже не получится, и ее владельцу придется ходатайствовать о получении новой карты.