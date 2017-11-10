Президент Керсти Кальюлайд сказала после внеочередной встречи с советом по гособороне, что учреждения разрешили проблему с безопасностью ID-карт на 4+.

Глава государства убеждена, что репутация эстонского э-государства от проблем с безопасностью ID-карт и их решения скорее улучшилась.

Она подчеркнула, что Эстония, по сути, единственная страна в мире, где есть цифровое общество. В другом месте такой проблемы и не возникло бы.

В пятницу в Ледяном погребе резиденции президента в Кадриорге собрались спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии по государственной обороне Рийгикогу, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.

Напомним, поздним вечером 3 ноября государство приостановило действия сертификатов примерно 760 000 ID-карт.

Уязвимые карты можно обновить в собственном компьютере или бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года, а с 1 апреля сертификаты не обновленных ID-карт будут аннулированы по соображениям безопасности. Обновить карту с аннулированными сертификатами уже не получится, и ее владельцу придется ходатайствовать о получении новой карты.