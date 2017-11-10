В Рийгикогу открывается сессия Балтийской ассамблеи

В пятницу в Рийгикогу на 36-ю сессию Балтийской ассамблеи и 23-ю сессию Совета министров стран Балтии соберутся спикеры и представители парламентов, а также министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

На встрече будут обсуждаться вопросы трансграничного образования, здравоохранения, а также проблема безопасности и возможности укрепления внешних границ ЕС, передает в пятницу, 10 ноября, служба новостей "Радио 4".

Планируется подписание совместного заявления Балтийской ассамблеи и Совета министров стран Балтии. Также на сессии ассамблеи будет принята резолюция и подписан итоговый документ.

Балтийская ассамблея — совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Эстонии, Латвии и Литвы, основанный в 1991 г. В ассамблею входит по 20 депутатов парламентов от каждой страны. Ассамблея координирует действия, консультирует парламенты трех стран и декларирует согласованные позиции в виде резолюций, решений и рекомендаций.