Директором музыкального училища им. Георга Отса станет саксофонист Иво Лилле

Конкурсная комиссия Министерства образования и науки назначила директором музыкального училища им. Георга Отса музыканта и преподавателя Иво Лилле.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила пресс-служба министерства.

В сообщении отмечается, что на конкурсе рассматривались заявки от 10 претендентов.

В настоящее время Иво Лилле преподает в Эстонской академии музыки и театра, играет на саксофоне в нескольких ансамблях и занимается организацией музыкальных мероприятий.

Лилле ранее сам был студентом училища им. Георга Отса, а высшее образование он получил в Эстонской академии музыки и театра, в которой саксофонист защитил и докторскую диссертацию. Магистратуру Лилле заканчивал в Академии им. Сибелиуса в Финляндии.

Лилле преподавал в Ныммеской музыкальной школе, а с 2004 года - в Эстонской академии музыки и театра.

По словам председателя проводившей конкурс комиссии Министерства образования Теэта Тико, решающим фактором в выборе нового директора училища стало то, что у Иво Лилле есть четкое видение управления школой и целей ее развития. Кроме того, в пользу Лилле говорил длительный опыт педагогической работы, докторская степень и признание как музыканта в сфере классической музыки и джаза.

Иво Лилле займет должность директора музыкального училища им. Георга Отса в ближайшие месяцы.

Прежний директор училища Аарне Салувеэр в июне покинул должность из-за нарушений, допущенных при начислении зарплат работникам учебного заведения.