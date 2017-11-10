В День отца в Таллиннском зоопарке пройдет день сов: звезды дня - бородатые неясыти

В воскресенье, 12 ноября, в Эстонии отмечают День отца. В Таллиннском зоопарке его отметят мероприятием, посвященном совам.

Главными звезды дня – бородатые неясыти. В ходе экскурсий специалисты поведают интересные и увлекательные истории про этих таинственных животных. Методисты Татьяна Кузнецова (на русском) и Керту Намсинг (на эстонском) познакомят гостей с представителями совиных Таллиннского зоопарка.

Гостей ждут игры, викторины, а также показательное кормление птиц. Под уханье сов в кафе "Иллу" гости зоопарка смогут насладиться яствами, приготовленными специально ко дню сов.

Программа:

11:30 – 12:30 – экскурсия и викторина (на русском и эстонском языках)

12:30 – 12:45 – показательное кормление сов

12:45 – 13:45 – перекус в кафе "Иллу" под уханье сов

14:15 – 15:30 – творчество в классе Бобра (Центр экологического образования, Эхитяте, 150)

Начало экскурсий (на русском и эстонском языках) у Северных ворот по адресу Палдиское шоссе, 145.