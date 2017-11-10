На стройке в Вильянди обнаружен нелегальный рабочий из Украины

При проверке строительных объектов в городе Вильянди был обнаружен рабочий из Украины, не имевший законных оснований для работы в Эстонии.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Проверка различных строительных объектов в Вильянди проводилась 9 ноября сотрудниками Лыунаской префектуры и Налогово-таможенного департамента.

В ходе рейда проверялось наличие у работников на стройке законных оснований для пребывания и работы в Эстонии.

На одной стройплощадке был обнаружен гражданин Украины, у которого отсутствовало законное основание для работы в Эстонии. В его отношении возбуждено производство.