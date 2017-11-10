МИД Эстонии выделит Украине 200 тысяч евро на смягчение гуманитарного кризиса ({{commentsTotal}})
Говорит пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Сандра Камилова.
Говорит пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Сандра Камилова.
При проверке строительных объектов в городе Вильянди был обнаружен рабочий из Украины, не имевший законных оснований для работы в Эстонии.
Портал TripAdvisor изначально был платформой для путешественников, которые могли делиться своим опытом. Но со временем сайт стал предоставлять возможность бронировки отелей и авиабилетов. При этом система блокирует негативные отзывы, чтобы не испортить впечатление о представленных на сайте услугах. Среди прочего портал скрыл информацию об ограблениях, насилии и даже о смертельных случаях.
Если кому-то кажется, что для эстонского исторического календаря большевистский переворот 1917 года событие малозначимое, то я бы поспорил. События в Петрограде во многом предопределили тягу жителей Эстляндской губернии к свободе и независимости.
Конкурсная комиссия Министерства образования и науки назначила директором музыкального училища им. Георга Отса музыканта и преподавателя Иво Лилле.
О национальном эстонском костюме: старинные техники, расцветки, узоры, орнаменты и их значения