Новый вице-мэр Вадим Белобровцев пообещал посетить все школы Таллинна

Новоиспеченный вице-мэр Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадим Белобровцев планирует встретиться со всеми директорами столичных школ и дать большую свободу при выборе системы обучения русским школам.

Сейчас в качестве пилотного проекта правительство предлагает школам отказаться от системы 60/40, но при этом выпускники должны будут сдавать экзамен по эстонскому на категорию C1. Тот факт, что на новую систему захотели перейти всего три школы, Белобровцев объясняет существующей неопределенностью — директора школ не верят, что все ученики будут владеть языком на должном уровне, а какие санкции ждут школы в случае невыполнения требования — неизвестно.

"Не секрет, что сейчас многие выпускники гимназий на C1 не вытягивают. Поэтому директора некоторых школ реально смотрят на вещи и считают, что в будущем это так быстро не изменится и немного опасаются подавать такие ходатайства", - объяснил вице-мэр в передаче "Кофе+".

По словам Белобровцева, школам спокойнее продолжать вести дела в рамках системы 60/40, хотя дает ли она результат — большой вопрос.

"Я встречусь с директорами всех школ города Таллинна, хотя их и около 60-и и это очень большая работа", - пообещал вице-мэр.

Как отметил Белобровцев, выбор системы обучения — это личное дело каждой школы, а он, в свою очередь, считает необходимым дать учреждениям больше свободы.

"Я всегда говорил, что никто лучше самих школ, персонала, руководства и родителей детей не знает истинной ситуации. Поэтому всех под одну гребенку - 60/40, 50/50, 70/30 — грести не стоит. Нужно подходить индивидуально и рассматривать каждую школу отдельно. И исходя из этого делать какие-то выводы. Несомненно, школам нужно предоставлять большую свободу в этом вопросе", - заявил вице-мэр.

В четверг на заседании таллиннского горсобрания бывший старейшина столичного района Кристийне Вадим Белобровцев был утвержден на должность вице-мэра столицы, ответственного за вопросы образования, спорта и культуры.