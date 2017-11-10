Правительство вложит 20 млн евро в интернетизацию малонаселенных сельских районов

Правительство Эстонии поддержало в четверг предложение Министерства экономики и коммуникаций объявить открытый конкурс для организации проекта стоимостью 20 млн евро по обеспечению скоростным интернетом редконаселенных районов, в которых сегодня отсутствует сеть и куда частный сектор не заинтересован инвестировать.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила правительственная пресс-служба.

Министру предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало поставлена задача вместе с Департаментом конкуренции и Департаментом технического надзора разработать условия конкурса.

Субсидии для обеспечения всей Эстонии скоростным интернетом станут доступны в следующем году, а претендовать на них смогут все предприятия, которые хотят инвестировать в проведение оптиковолоконных кабелей в сельские районы.

Конкурс распространяется на все регионы Эстонии, где сегодня отсутствует сеть и куда не намерен инвестировать частный сектор.

"Правительство считает, что у всех жителей Эстонии должен быть доступ к качественному интернет-соединению, - сказал премьер-министр Юри Ратас. - Людям должно быть удобно пользоваться цифровыми государственными услугами и заниматься бизнесом даже в том случае, если они живут в редконаселенных районах. Сегодня это пока еще не так".

Создание необходимой инфраструктуры планируется завершить к 2022 году. Ранее из средств Европейского союза поддерживалось проведение базовой интернет-сети в небольшие населенные пункты, но из этих средств не разрешалось финансировать прокладку кабеля к отдельным домам.

Так называемый "Проект последней мили" позволяет провести соединения от базовой сети к жилым домам и предприятиям, где сегодня нет интернета или он недостаточно мощный.

Объем финансирования проекта - 20 млн евро, из которых 10 млн будут инвестированы уже в 2018 году.