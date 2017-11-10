В Раквере в этом году будет две рождественские ели – искусственная и настоящая

Центральную площадь города Раквере в этом году украсит инсталляция городского художника Теэта Суура, а в 300 метрах от нее будет установлено традиционное рождественское дерево.

Мэр Раквере Марко Торм сказал, что с Теэтом Сууром имеется договоренность о создании инсталляции, передает ERR Uudised со ссылкой на Virumaa Teataja. "По требованию народа в парке Кирику поставим настоящую рождественскую ель", – сказал Торм.

"Тогда и увидим, где пройдут самые веселые гулянья", – добавил он.

Городской художник Теэт Суур сказал, что проект нынешней инсталляции готов, но реализация находится в начальной фазе и о ней пока рано говорить.