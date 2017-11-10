Госсуд: расходы на посещение школы в соседнем самоуправлении должно покрывать государство

Положение Закона об основной школе и гимназии, обязывающее местное самоуправление компенсировать соседнему самоуправлению расходы в случае, если школьник из одного региона посещает школу в соседнем самоуправлении, противоречит конституции, считает Государственный суд.

Первой на это несоответствие закону указала волость Йыэляхтме, отметив, что, в соответствии с ныне действующим порядком местная власть должна брать на себя расходы, связанные с обучением школьника в муниципальной школе в соседнем регионе.

"Тем самым, на местное самоуправление перекладываются обязанности государства, выполнение которых, в соответствии с конституцией, должно финансироваться из госбюджета; в то же время, нет соответствующего законодательного акта, который бы регулировал такое финансирование", – отметила волость Йыэляхтме.

В связи с этим Государственный суд в четверг решил удовлетворить ходатайство волости Йыэляхтме и признал не соответствующим конституции нынешнее положение, при котором законодательная власть не обеспечила местным самоуправлениям возможность выплаты компенсаций своим соседям из средств госбюджета.