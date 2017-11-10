В октябре в Эстонии было зарегистрировано 29 600 безработных

По состоянию на конец октября в кассе по безработице было зарегистрировано 29 626 безработных, численность которых составила 4,6% от всей рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. Среди зарегистрированных безработных в октябре было 9113 людей с пониженной трудоспособностью, или 31% от общего показателя зарегистрированной безработицы.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему был в Ида-Вирумаа (9,3%) и Валгамаа (8,5%), а самый низкий уровень был в Харьюмаа (3,4) и Сааремаа (3,8%). В конце октября большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили неквалифицированные рабочие (23%), работники сферы торговли и услуг (18%) и квалифицированные рабочие и ремесленники (17%).

Общее количество переданных в течение месяца рабочих мест составило в октябре 9796. Больше всего предложений было для работников сферы торговли и услуг (24%), квалифицированных рабочих и ремесленников (21%) и неквалифицированных рабочих (20%).

В октябре с помощью кассы по безработице нашли работу или занялись предпринимательством 3845 человек (в их числе 789 человек с пониженной трудоспособностью).

Касса по безработице выплатила в октябре страховое возмещение по безработице 9032 безработным или 26% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных. Средний размер возмещения за полный календарный месяц составил 449 евро, и всего на возмещения было выплачено более 3,4 млн евро. Приблизительно в размере 151 евро пособие по безработице получили в октябре 6779 человек или 20% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных.

Страховое возмещение по сокращению в октябре было назначено 395 людям. Средний размер назначенного в октябре возмещения составил 2047 евро, и общая сумма возмещений составила более 847 000 евро.

Возмещение по причине неплатёжеспособности работодателя касса по безработице назначила в октябре 62 лицам. Средний размер назначенного в октябре возмещения составил 2264 евро и на возмещения было выплачено в общей сложности более 220 000 евро.

В октябре было подано 4329 ходатайств об оценке трудоспособности. В течение месяца частичная трудоспособность была назначена 2373 и отсутствие трудоспособности 1188 людям, трудоспособность не снизилась у 671 ходатайствующего.