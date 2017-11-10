Уволенная с поста старейшины Пыхья-Таллинна Таммемяги стала депутатом Рийгикогу вместо Новикова

В связи с прекращением полномочий депутата Рийгикогу Андрея Новикова из-за его перехода в Таллиннскую горуправу, замещающим членом Рийгикогу с 10 ноября является Карин Таммемяги, уволенная столичной мэрией с поста старейшины Пыхья-Таллинна.

Такое решение приняло правление Рийгикогу в пятницу, 10 ноября.

Накануне Таллиннское горсобрание утвердило новый состав городской администрации, в которой Андрей Новиков получил пост вице-мэра.

Во вторник Таммемяги сказала агентству BNS, что она примет решение о начале работы в парламенте после консультации с председателем Центристской партии Юри Ратасом, которая должна была состояться в ближайшие дни.

На выборах в Рийгикогу в 2015 году Таммемяги получила 881 голос.

Мэрия Таллинна отправила Карин Таммемяги в отставку 17 февраля 2016 года. В городском управлении решение объяснили тем, что конфликты старейшины и ее заместителя Прийта Кутсера нарушали климат в рабочем коллективе. После увольнения Таммемяги старейшиной Пыхья-Таллинна стал Раймонд Кальюлайд.

Таммемяги оспорила увольнение в Таллиннском административном суде, который спустя год после подачи жалобы признал ее увольнение законным. Бывшая старейшина обжаловала это решение в окружном суде.

Летом прошлого года исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас подал заявление в прокуратуру, согласно которому после увольнения с поста старейшины Таммемяги не вернула городу портативный компьютер стоимостью свыше 1000 евро. Однако прокуратура признаков преступления на основании поданного заявления не нашла, а Таммемяги объяснила щекотливую ситуацию желанием мэрии повлиять на судебный процесс, в котором она оспаривает свое увольнение.