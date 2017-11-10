Новым главой EVR Cargo станет Кульдар Лейc

Об этом BNS сообщила пресс-служба министерства, отметив, что, по оценке МКМ, предприятие EVR Cargo ожидают перемены — меняется его коммерческий профиль, больше внимания предстоит уделить экспорту и новым направлениям коммерческой деятельности.

По оценке министерства, поскольку бизнес-план предполагает привлечение инвесторов для расширения дочернего предприятия "Вагонпро", на этом фоне особенно важно, чтобы совет обладал достаточной для этого компетенцией.

В пользу кандидатуры Кульдара Лейса говорит его большой опыт по привлечению дополнительных капиталов — он был председателем правления AS Premia Foods, когда в 2010 году на бирже стали котироваться акции предприятия, добавило министерство. Лейc занимался подготовкой выхода предприятия на биржу, привлечением инвесторов, а затем и управлением биржевой фирмой.

Лейc является членом совета AS Linda Nektar, акции которого с 2015 года включены в список альтернативного рынка биржи. У Лейcа есть значительный опыт в сфере предпринимательства в самых разных областях, он занимал должности на уровне руководства как в советах, так и в правлении предприятий, участвовал в процессе привлечения инвесторов.

Неэме Йыги возглавил совет EVR Cargo летом этого года. Почти сразу после начала работы на новом посту он публично поставил под сомнение бизнес-план предприятия купить в России вагоны для колеи 1520 мм и затем сдавать их в аренду. После споров по поводу плана Йыги все же согласился с его реализацией.

Как считает сам Йыги, поводом к его отставке стал вопрос об аренде вагонов. "Раз я стал инициатором разногласий, то, естественно, меня надо убрать. Этого можно было ожидать, - сказал Йыги в интервью BNS. - Когда меня позвали на помощь государству, я согласился. Когда выяснилось, что у представителей государства несколько странные планы, не стыкующиеся с моим видением, то, естественно, наши пути разошлись".

EVR Cargo - эстонское государственное предприятие, основным бизнесом которого являются грузоперевозки, ремонт локомотивов и вагонов, а также аренда вагонов. Подвижной состав EVR Cargo состоит из 66 локомотивов и 2522 вагонов. В 2016 году на предприятии работали 684 человека.

В 2016 году прибыль предприятия упала с прежних 1,8 млн евро до 189 000 евро и оборот в годовом сравнении сократился на 19,8 процента до 51,8 млн евро.

В соотношении спроса и предложения на рынке аренды вагонов произошло изменение, которое привело к существенному росту цен на аренду. Доход предприятия от аренды вырос на 39 процентов до 1,5 млн евро.