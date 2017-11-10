TripAdvisor пометит отели со случаями насилия специальными значками

Портал для путешественников TripAdvisor будет отмечать специальными предупреждающими значками отели и гостевые дома, в которых происходили случаи сексуального насилия или была отмечена угроза здоровью и безопасности туристов.

"Отели будут отмечены специальными значками в течение трех месяцев. Если же случаи насилия будут повторяться, то действие значка будет продлеваться. Цель обозначений — не наказание, а информирование туристов о возможной опасности", - отметил представитель компании Кевин Картер.

Картер добавил, что решение о присвоении значка будет приниматься специальной комиссией после тщательной проверки информации.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о ряде случаев, когда пострадавшие от насилия в люксовом отеле Мексики, пытаясь поделиться своим ужасным опытом в TripAdvisor, столкнулись с блокировкой со стороны модераторов сайта — их негативные отзывы не были опубликованы. Среди них и женщина, которая семь лет назад была изнасилована охранником на люксовом курорте Paraiso Maya в Мексике.

Неделю назад портал публично извинился перед женщиной, объяснив недоразумение предыдущей политикой сайта, согласно которой к публикации допускались только соответствующие семейным принципам комментарии.

"В том отзыве упоминался диагноз врача. Поскольку это мнение третьего лица, то информация трактовалась как слухи", - уточнил представитель портала Брайан Хойт.

Руководство портала приняло решение изменить внутреннюю политику и более подробно объяснять причину блокировки сообщения, указывая на противоречащие внутренним правилам предложения, - добавил Картер.