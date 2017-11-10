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Elron обнародовал новые цены на билеты ({{commentsTotal}})

Эстония
Цены повысятся в среднем на 5%
Цены повысятся в среднем на 5% Автор: Рене Сууркаэв, ERR
Эстония

Elron сообщает, что с 10 декабря начинают действовать новые цены на железнодорожные билеты. С этого же дня в юго-западном направлении добавится остановка Валдеку. В пятницу, 10 ноября, новые цены были опубликованы на домашней странице Elron.

"Цены на железнодорожные билеты вырастут в среднем на 5%. В большинстве случаев это значит, что рост цены на билет составит 10-20 центов, при этом, естественно, что и дальше будут действовать предлагаемые Elron скидки при использовании проездной карты и при покупке билета через Интернет", - пояснил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

По словам Конго, это не значит, что цены повсеместно изменятся одинаково – в некоторых случаях повышение цены несколько большее, но есть и цены, которые останутся без изменений.   

Начинающие действовать с 10 декабря новые цены на билеты и карту зон можно найти на домашней странице Elron.    

Например, добраться на поезде из Таллинна в Нарву или Тарту будет на 10 центов дороже (11,50 вместо 11,40 и 10,60 вместо 10,50). Билет на экспресс-поезд до Тарту станет на 50 центов дороже (12,00 вместо 11,50). Как писал rus.err.ee ранее, будет пущен скоростной поезд и из Таллинна до Нарвы. На нем полный билет будет стоить 13 евро.

Elron сообщает, что повышение цен вызвано несколькими причинами.

"Добавляются новые отправления, и здесь мы поставили перед собой цель ежегодно уплотнять расписание, исходя из потребностей пассажиров. В этот раз мы добавляем дополнительное отправление на линию в направлении Валга, а также долгожданный экспресс-поезд на линию в Нарву. Кроме того, на нас в значительной мере влияет повышение месячной платы за использование инфраструктуры, вызванные ростом пробега поездов большие расходы на обслуживание и ремонт, а также расходы на топливо и рабочую силу", - сказал Конго.       

С 10 декабря в юго-западном направлении в поселении Мяннику добавится новая остановка Валдеку, что предоставит пассажирам поездов дополнительную возможность двигаться дальше в направлении Нымме и Мустамяэ. Также в дальнейшем и жители Мяннику смогут удобно добраться на поезде до центра города. Новая остановка станет в юго-западном направлении последней остановкой в пределах города Таллинна, в связи с чем и граница I и II зоны будет расположена вместо остановки Лийва в Валдеку, а остановка Лийва сдвинется в I зону.     

Чтобы унифицировать расстояния границ зон от Таллинна, в некоторой степени изменятся и границы других зон – граница IV зоны в юго-западном направлении вместо остановки Кеава будет расположена в Рапла, а граница между IV и V зонами в восточном направлении вместо Нелиярве будет расположена в Аэгвийду. Таким образом, с билетом I-IV зоны из Таллинна можно будет доехать примерно на одно и то же расстояние как в восточном, юго-западном, так и западном направлении. 

Для использования более выгодной цены на поездку Elron рекомендует покупать билет предварительно через Интернет, где разовые билеты на 15%, а периодические билеты - на 10% дешевле.

Eesti Liinirongid AS - это работающее под торговым знаком Elron и принадлежащее государству предприятие, предлагающее посредством дизельных и электропоездов услугу общественного транспорта на всех железнодорожных линиях Эстонии.  

Редактор: Виктор Сольц

elronподорожание цен на билеты


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